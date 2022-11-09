Özellikle son zamanlarda sosyal medyanın gelişimine paralel olarak bilgiye daha hızlı ulaşılması, asırlardır üzerine çalışılan astrolojik gizemlere ilişkin daha kolay bilgi edinebilmeyi de mümkün hale getirdi. Nümerolojide önemli bir sayı olan ve evrenin gizemli mesajlarından biri olduğu iddia edilen 777 sayısı da astrologların son zamanlarda üzerine eğildiği konulardan biri oldu. Astroloji tutkunlarının önemsediği 777 sayısının önemi ise, herkesi şaşırtacak cinsten çıktı. Peki, 777 sayısının anlamı nedir? 777 sayısı neden konuşuluyor? 777 sayısının konuşulma nedeni nedir? İşte, detaylar…

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