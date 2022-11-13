Melek Görünümlü Şeytan Olan Burçlar Belli Oldu! Yüzlerini Görünce Hayran, İçini Görünce “Bay Bay” Dersiniz! İşte Asıl Kişiliğini Maskeleyen Burçlar…
Baştan belirtelim, insan kavramını ele alıyorsanız ve bir insan ile ilişki kuruyorsanız hem iyi hem de kötü yönlerine en başından hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu noktada karakterleri etkileyen önemli faktörlerden biri olan burçlar, insanların hem iyi hem de kötü yanları hakkında bize ipuçları veriyor. Sizde hangi burçlar melek görünümlü şeytandır merak ediyorsanız işte detaylar...
Baştan belirtelim, insan kavramını ele alıyorsanız ve bir insan ile ilişki kuruyorsanız hem iyi hem de kötü yönlerine en başından hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu noktada karakterleri etkileyen önemli faktörlerden biri olan burçlar, insanların hem iyi hem de kötü yanları hakkında bize ipuçları veriyor. Ancak bazı burçlar var ki, onların karakteristik özellikleri dışarıya iyi, içine girince ise, son derece kötü olacak şekilde şekilleniyor! Peki, hangi burçlar melek görünümlü şeytandır? Yüzlerini görünce hayran, içini görünce “bay bay” diyeceğiniz burçlar hangisi? İşte asıl kişiliğini maskeleyen burçlar…
13 Kas 2022 - 09:21 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.