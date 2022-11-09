Hangi Burçlar Kafadan Kırıktır? Delidir Ne Yapsa Yeridir! İşte Doktorun Bile “Kendi Haline Bırakın” Dediği Burçlar…

Karakterin önemli bir parçası olan ve Zodyak kuşağındaki ev dizilimi üzerinden belirli karakteristik özellikleri insanlara kazandıran burçlar, insanların deli dolu olmasından durağan bir yapıya sahip olmasına kadar pek çok özellik üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar son derece sakinken, bazı burçlara sahip olan insanların hal ve tavırlarına doktorlar bile hayatı boyunca anlam veremiyor! Peki, hangi burçlar kafadan kırktır? Delidir ne yapsa yeridir burçları hangisidir? İşte doktorun bile “kendi haline bırakın” dediği burçlar…

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