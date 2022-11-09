Hangi Burçlar Kafadan Kırıktır? Delidir Ne Yapsa Yeridir! İşte Doktorun Bile “Kendi Haline Bırakın” Dediği Burçlar…
Karakterin önemli bir parçası olan ve Zodyak kuşağındaki ev dizilimi üzerinden belirli karakteristik özellikleri insanlara kazandıran burçlar, insanların deli dolu olmasından durağan bir yapıya sahip olmasına kadar pek çok özellik üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar son derece sakinken, bazı burçlara sahip olan insanların hal ve tavırlarına doktorlar bile hayatı boyunca anlam veremiyor! Sizde kafadan kırık olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar.
Karakterin önemli bir parçası olan ve Zodyak kuşağındaki ev dizilimi üzerinden belirli karakteristik özellikleri insanlara kazandıran burçlar, insanların deli dolu olmasından durağan bir yapıya sahip olmasına kadar pek çok özellik üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar son derece sakinken, bazı burçlara sahip olan insanların hal ve tavırlarına doktorlar bile hayatı boyunca anlam veremiyor! Peki, hangi burçlar kafadan kırktır? Delidir ne yapsa yeridir burçları hangisidir? İşte doktorun bile “kendi haline bırakın” dediği burçlar…
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09 Kas 2022 - 09:01 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.