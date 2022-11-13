59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle İnstagram'ı Salladı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren, 59’luk Hülya Avşar; öyle bir göğüs dekoltesi verdi ki görenlerin içini eritti. Üzerine yapışan kıyafetiyle 90-60-90 olduğunu gösteren Avşar Kızı, sosyal medya ve magazin gündeminin de altını üstüne getirdi. Bakanların içini eriten ve görenlerin yüreğini hoplatan ünlü sanatçıdan gelen son fotoğraf ise herkesin aklını başından aldı. Kısa sürede gündemde büyük yankı uyandıran ünlü sanatçıyı ve fotoğrafını sizin için mercek altına aldık, işte detaylar
Hem güzelliği hem de iş hayatındaki başarısıyla herkesin aklını başından alan, yıllarca ortalığı yangın yerine çevirmeyi adeta görev edinen Hülya Avşar, her fotoğrafıyla ve her paylaşımıyla magazin ve sosyal medya gündeminin altını üstüne getiriyor. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların aklını başından aldı. Magazin manşetlerinin altını üstüne getiren ve görenin dönüp dönüp bir daha baktığı Hülya Avşar’ı sizin için daha da yakından inceledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için toparladığımız haberimize hazırsanız başlayalım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.