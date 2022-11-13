59'luk Hülya Avşar Göğüs Dekoltesiyle İnstagram'ı Salladı! Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...

Hem güzelliği hem de iş hayatındaki başarısıyla herkesin aklını başından alan, yıllarca ortalığı yangın yerine çevirmeyi adeta görev edinen Hülya Avşar, her fotoğrafıyla ve her paylaşımıyla magazin ve sosyal medya gündeminin altını üstüne getiriyor. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kullanıcıların aklını başından aldı. Magazin manşetlerinin altını üstüne getiren ve görenin dönüp dönüp bir daha baktığı Hülya Avşar’ı sizin için daha da yakından inceledik. Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için toparladığımız haberimize hazırsanız başlayalım!

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