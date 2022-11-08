Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir’in Eski Hali Şok Etti! Kaşları, Saçları, Gözleri… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Star TV ekranlarının eylül ayının sonu itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı başrolü Mert Ramazan Demir’in yıllar öncesine ait olan fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
Star TV ekranlarının eylül ayının sonu itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Yalı Çapkını dizisinin yakışıklı başrolü Mert Ramazan Demir’in yıllar öncesine ait olan fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki görüntüsü ile hayranlarının ağzını açık bırakan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’in o hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, yorum yapmadan geçemedi! Peki, Mert Ramazan Demir kimdir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Yalı Çapkını dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir’in eski hali nasıl? İşte, detaylar…
08 Kas 2022 - 21:31 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.