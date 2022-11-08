- 08 Kas 2022 - 21:28 G: 08 Kas 2022 - 21:29

Zeynep Bastık İsyan Etti, Resti Çekti! Herkes Şokta... Kıl Payı Kurtuldu! Olaylar Tüyleri Diken Diken Etti! Uraz Kaygılarıoğlu... Neler Oluyor?

Geçtiğimiz gün Mersin sahnesinde konser alanında bulunan kişiler tarafından önce lazer ışık, ardından ise pet şişe saldırısına maruz kalan Zeynep Bastık, yaşadıkları karşısında adeta isyan etti. Konserini yarıda kesmesi ile dikkat çeken Zeynep Bastık, konserinin ardından sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği yazılı açıklama ile sahnesine saldıranlara seslendi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün Mersin sahnesinde konser alanında bulunan kişiler tarafından önce lazer ışık, ardından ise pet şişe saldırısına maruz kalan Zeynep Bastık, yaşadıkları karşısında adeta isyan etti. Konserini yarıda kesmesi ile dikkat çeken Zeynep Bastık, konserinin ardından sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği yazılı açıklama ile sahnesine saldıranlara seslendi. Peki, Zeynep Bastık’ın Mersin konserinde neler oldu? Zeynep Bastık ne saldırısına uğradı? Zeynep Bastık neden konseri yarıda kesti? İşte, detaylar…

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08 Kas 2022 - 21:28 - Magazin

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