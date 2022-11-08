- 08 Kas 2022 - 16:08

Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Yangın Yerine Çevirdi! Kimse Böyle Bir Sahneyi Aklının Ucundan Bile Geçirmemişti… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünün ardından seyircisini merak içerisinde bırakmıştı. Bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanını yayınlayan Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisinin merakının yerini şok hali aldı. İşte Üç Kız Kardeş dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz hafta ekranlara gelen son bölümünün ardından seyircisini merak içerisinde bırakmıştı. Bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölüm fragmanını yayınlayan Üç Kız Kardeş dizisinin izleyicisinin merakının yerini şok hali aldı. Çünkü, şimdilerde sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 25. yeni bölüm fragmanında yer alan o olay herkesin ağzını resmen açık bıraktı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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08 Kas 2022 - 16:08 - Dizi Haberleri

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