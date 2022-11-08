- 08 Kas 2022 - 21:40

Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş!

Şimdilerde her pazartesi ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı isimli dizinin Sude’sine hayat veren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, ekranların bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel yaşamından kariyerine kadar pek çok detay ile televizyon seyircisinin her an gündeminde bulunan Şeyma Korkmaz’ın evli olduğu ismi duyanlar ise, gözlerine inanamadı! İşte Şeyma Korkmaz ile ilgili tüm detaylar...

Şimdilerde her pazartesi ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı isimli dizinin Sude’sine hayat veren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, ekranların bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel yaşamından kariyerine kadar pek çok detay ile televizyon seyircisinin her an gündeminde bulunan Şeyma Korkmaz’ın evli olduğu ismi duyanlar ise, gözlerine inanamadı! Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude’si Şeyma Korkmaz evli mi? Şeyma Korkmaz’ın eşi kim, ünlü mü? Şeyma Korkmaz ne zamandır evli? İşte, detaylar…

08 Kas 2022 - 21:40 - Magazin

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş! mask
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