Bir Küçük Gün Işığı’nın Sude’si Şeyma Korkmaz’ın Eşini Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı Cüneyt Mete İle Evliymiş!
Şimdilerde her pazartesi ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı isimli dizinin Sude’sine hayat veren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, ekranların bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel yaşamından kariyerine kadar pek çok detay ile televizyon seyircisinin her an gündeminde bulunan Şeyma Korkmaz’ın evli olduğu ismi duyanlar ise, gözlerine inanamadı! İşte Şeyma Korkmaz ile ilgili tüm detaylar...
Şimdilerde her pazartesi ATV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı isimli dizinin Sude’sine hayat veren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, ekranların bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özel yaşamından kariyerine kadar pek çok detay ile televizyon seyircisinin her an gündeminde bulunan Şeyma Korkmaz’ın evli olduğu ismi duyanlar ise, gözlerine inanamadı! Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Sude’si Şeyma Korkmaz evli mi? Şeyma Korkmaz’ın eşi kim, ünlü mü? Şeyma Korkmaz ne zamandır evli? İşte, detaylar…
08 Kas 2022 - 21:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.