Hadise Güzellik Sırlarını Açıkladı! 10 Günde Bir Yaptığı Olaya Herkes Şaştı Kaldı! Nerede Kaldı Temizlik... “Sen Çıldırmışsın!”
Şimdilerde boşanması ile gündeme sıkça gelen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün yeni bir röportaj verdi. Zor zamanları geride bıraktığının sinyallerini bu röportaj ile veren Hadise, röportajda güzellik sırlarını açıkladı. Hiç beklenmedik yöntemleri denediği öğrenilen Hadise’nin saç yıkama sıklığı ise, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! İşte detaylar...
Şimdilerde boşanması ile gündeme sıkça gelen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün yeni bir röportaj verdi. Zor zamanları geride bıraktığının sinyallerini bu röportaj ile veren Hadise, röportajda güzellik sırlarını açıkladı. Hiç beklenmedik yöntemleri denediği öğrenilen Hadise’nin saç yıkama sıklığı ise, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! Peki, Hadise’nin güzellik sırları neler? Hadise güne nasıl başlıyor? Hadise saçını kaç günde bir yıkıyor? İşte, detaylar…
08 Kas 2022 - 21:21 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.