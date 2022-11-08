Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…

Şimdilerde boşanması ile gündeme sıkça gelen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz gün yeni bir röportaj verdi. Zor zamanları geride bıraktığının sinyallerini bu röportaj ile veren Hadise, röportajda güzellik sırlarını açıkladı. Hiç beklenmedik yöntemleri denediği öğrenilen Hadise’nin saç yıkama sıklığı ise, sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı! Peki, Hadise’nin güzellik sırları neler? Hadise güne nasıl başlıyor? Hadise saçını kaç günde bir yıkıyor? İşte, detaylar…