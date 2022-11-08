- 08 Kas 2022 - 16:08

İhtiyacı Olan Ailelere 850 Lira – 1250 Lira Ödemeleri Başladı! 5 Dakikada “Şıp” Diye Başvuru Yapılıyor; 3 Gün Sonra Hesaplara Yatıyor!

İhtiyacı olan ailelere 850 lira ile 1250 lira arasında ödemeler yapılmaya başlandı. 5 dakikada e-devlet üzerinden yapılan başvuruya 3 gün içerisinde dönüş yapılıyor ve ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor. Dikkatleri üzerine çeken Türkiye Aile Desteği ödemeleri 8 Kasım itibariyle araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Türkiye Aile desteği kapsamında; 2.5 milyon haneye tam tamına 3.2 milyar liralık destek sağlanmaya başlanacak! 1 yıl boyunca, başvuru yapan ve onaylanan kişilere 850 lira ile 1250 lira arasında destekler sağlanacak. Tüm bunların yanı sıra çocuğu olan vatandaşlara ise “Çocuk destek paketi” adı altında yeni bir ödeme daha yapılacak. Yani 350 lira ile 650 lira arasında bir para desteği daha verilecek.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 16:08 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...
Memur ve Emekliye Zam Üzerine Zam! Bu Devirde Memur Olmak Varmış… Ek Zam Refah Payı Öyle Bir Yansıyacak Ki… “Yok Artık!” mask
Memur ve Emekliye Zam Üzerine Zam! Bu Devirde Memur Olmak Varmış… Ek Zam Refah Payı Öyle Bir Yansıyacak Ki… “Yok Artık!”
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama… mask
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Yangın Yerine Çevirdi! Kimse Böyle Bir Sahneyi Aklının Ucundan Bile Geçirmemişti… “Yok Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Yürekleri Yangın Yerine Çevirdi! Kimse Böyle Bir Sahneyi Aklının Ucundan Bile Geçirmemişti… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL