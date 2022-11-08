İhtiyacı Olan Ailelere 850 Lira – 1250 Lira Ödemeleri Başladı! 5 Dakikada “Şıp” Diye Başvuru Yapılıyor; 3 Gün Sonra Hesaplara Yatıyor!
İhtiyacı olan ailelere 850 lira ile 1250 lira arasında ödemeler yapılmaya başlandı. 5 dakikada e-devlet üzerinden yapılan başvuruya 3 gün içerisinde dönüş yapılıyor ve ödemeler hesaplara yatmaya başlıyor. Dikkatleri üzerine çeken Türkiye Aile Desteği ödemeleri 8 Kasım itibariyle araştırmalara konu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Türkiye Aile desteği kapsamında; 2.5 milyon haneye tam tamına 3.2 milyar liralık destek sağlanmaya başlanacak! 1 yıl boyunca, başvuru yapan ve onaylanan kişilere 850 lira ile 1250 lira arasında destekler sağlanacak. Tüm bunların yanı sıra çocuğu olan vatandaşlara ise “Çocuk destek paketi” adı altında yeni bir ödeme daha yapılacak. Yani 350 lira ile 650 lira arasında bir para desteği daha verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.