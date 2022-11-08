İhtiyacı Olan Ailelere 850 Lira – 1250 Lira Ödemeleri Başladı! 5 Dakikada “Şıp” Diye Başvuru Yapılıyor; 3 Gün Sonra Hesaplara Yatıyor!

Türkiye Aile desteği kapsamında; 2.5 milyon haneye tam tamına 3.2 milyar liralık destek sağlanmaya başlanacak! 1 yıl boyunca, başvuru yapan ve onaylanan kişilere 850 lira ile 1250 lira arasında destekler sağlanacak. Tüm bunların yanı sıra çocuğu olan vatandaşlara ise “Çocuk destek paketi” adı altında yeni bir ödeme daha yapılacak. Yani 350 lira ile 650 lira arasında bir para desteği daha verilecek.

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