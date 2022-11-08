Memur ve Emekliye Zam Üzerine Zam! Yapılacak Ödemelerle "Bu Devirde Memur Olmak Varmış" Diyeceksiniz! Ek Zam Refah Payı Öyle Bir Yansıyacak Ki… “Yok Artık!”

2022 yılında ocak ilk zam; temmuz ikinci zam olmak üzere iki zam alan memur ve emekliler için yeni bir zam arifesi daha geldi çattı. 2023 yılının ilk zammını ocak ayında alacak olan memur ve emekliler için önemli olan enflasyon rakamları bir bir açıklanmaya devam ederken; ortaya çıkan son rakamlar, zammı belirginleştirmeye başladı. Öte yandan iktidar cephesinden gelen refah payı sinyalleri, emekli ve memurların alacağı zamda çıtayı daha da yukarı çıkardı! Peki, ocak ayında emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Ocak zammı memur ve emekli için belli mi? Refah payı nedir, memur ve emekliye ne kadar refah payı verilecek? İşte, detaylar…

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