- 08 Kas 2022 - 16:09

Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...

Genç sanatçı Aleyna Tilki, göbeğine kadar açılan yırtık elbisesiyle resmen olay oldu. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini baştan aşağıya değiştiren o pozdan sonra filmler koptu. Yorumların art arda sıralandığı fotoğrafın ardından görenlerin aklı yerinden oynarken magazin manşetlerini süsleyen o pozu sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilenler...

Küçük yaşına rağmen müzik piyasasına yön veren isimlerden birisi olan Aleyna Tilki, hem ortaya koyduğu işlerle hem de özel hayatıyla en çok konuşulan isimlerden birisi olurken aynı zamanda da giydiği kıyafetlerle magazin ve sosyal medya gündeminden düşmek bilmiyor. Akılları yerinden oynatan yeni bir pozu da takipçilerinin beğenisine sunan Aleyna Tilki, şimdi de yaptığı son paylaşımla ortalığı deyim yerindeyse inim inim inletti. Herkesin aklını başından alan o paylaşımın ardından yapılan yorumlar da en az fotoğraf kadar dikkat çekiciydi. Yapılan paylaşımları ve paylaşıma gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. 

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08 Kas 2022 - 16:09 Ankara- Yaşam

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