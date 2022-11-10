- 10 Kas 2022 - 23:07

Dar Gelirli Herkese 1500 TL Kira Yardımı! PTT’den Anında Hesaplara Yatıyor! Başvurular An İtibariyle Başladı; Sadece 1 Hafta İçerisinde… “Yok Artık!”

Son dönemlerde artan hayat pahalılığına karşı ihtiyaç sahibi olan ailelerin maddi durumunu korumak adına harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok yeni yardım türünü hayata geçirdi. Bu kapsamda kira yardımı ödemelerine de başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kira yardımı kapsamında şartları taşıyan hanelere bin 250 TL’ye varan yardım gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Son dönemlerde artan hayat pahalılığına karşı ihtiyaç sahibi olan ailelerin maddi durumunu korumak adına harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pek çok yeni yardım türünü hayata geçirdi. Bu kapsamda kira yardımı ödemelerine de başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kira yardımı kapsamında şartları taşıyan hanelere bin 250 TL’ye varan yardım gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kira yardımı nasıl alınır? 1.250 TL kira yardımı başvurusu nereye yapılır? Kira yardımı başvuru şartları neler? İşte, detaylar…

10 Kas 2022 - 23:07 - Gündem

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