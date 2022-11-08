Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Ekranların fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline dönüştü. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakter ile inanılmaz iyi bir çıkış yakalayan Feyyaz Şerifoğlu’nun aslında oyuncu olmadığını öğrenen Camdaki Kız dizisinin izleyicisinin yeni gündemi ise, oyuncunun asıl mesleği oldu! İşte Feyyaz Şerifoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline dönüştü. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakter ile inanılmaz iyi bir çıkış yakalayan Feyyaz Şerifoğlu’nun aslında oyuncu olmadığını öğrenen Camdaki Kız dizisinin izleyicisinin yeni gündemi ise, oyuncunun asıl mesleği oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Feyyaz Şerifoğlu oyuncu mu, asıl mesleği ne? İşte, detaylar…
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08 Kas 2022 - 16:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.