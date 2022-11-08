Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”

Ekranların fenomen yapımı olan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri haline dönüştü. Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakter ile inanılmaz iyi bir çıkış yakalayan Feyyaz Şerifoğlu’nun aslında oyuncu olmadığını öğrenen Camdaki Kız dizisinin izleyicisinin yeni gündemi ise, oyuncunun asıl mesleği oldu! Peki, Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Feyyaz Şerifoğlu oyuncu mu, asıl mesleği ne? İşte, detaylar…

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