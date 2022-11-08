Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…
SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti’ndeki ateşli öpüşme sahnesi seyircinin çıldırmasına neden oldu! “Bu nasıl dizi” yorumlarını alan Kızılcık Şerbeti, Youtube’yi ayağa kaldırdı! İki başrol oyuncusunun sıcak sahnelerine seyirciler adeta çıldırarak; “Vakumladınız birbirinizi yeter” denildi. Yaşananlarsa seyirciyi adeta çıldırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, daha ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Kültür çatışmasını en iyi şekilde ekranlara taşıyan Kızılcık Şerbeti, seyircisini öyle ya da böyle arafta bırakıyor. Dizinin yayınlanan bölümlerinin birinde yaşanan ateşli öpüşme sahnesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.