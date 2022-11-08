Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, daha ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Kültür çatışmasını en iyi şekilde ekranlara taşıyan Kızılcık Şerbeti, seyircisini öyle ya da böyle arafta bırakıyor. Dizinin yayınlanan bölümlerinin birinde yaşanan ateşli öpüşme sahnesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!