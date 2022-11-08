Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!

Her daim kendine has üslubu ve tavırlarıyla adeta bir ikon olan, dev sesiyle duyanları büyüleyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy; ortaya koyduğu mükemmel işlerin yanı sıra son zamanlarda hem kıyafetleri hem de sosyal hayatıyla herkesin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Kısa sürede büyük tepki toplayan bir haberin ortaya çıkmasıyla misafirlik kavramını baştan aşağıya değiştiren ünlü sanatçıyla ilgili o gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak! Sosyal medya ve magazin gündemini baştan aşağıya değiştiren o habere ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında.

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