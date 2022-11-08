- 08 Kas 2022 - 16:34 G: 08 Kas 2022 - 16:35

Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!

Yılların Diva’sı Bülent Ersoy en sonunda bunu da yaptı! Görenin duyanın şaşkınlıktan ağzının kırk karış açık kaldığı ünlü isim elleri kolları titretti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran misafirlik herkesi şaşkına uğratırken belirli bir kesimi de sinir krizlerine soktu. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve her duyanı şok eden o gelişme!

Her daim kendine has üslubu ve tavırlarıyla adeta bir ikon olan, dev sesiyle duyanları büyüleyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy; ortaya koyduğu mükemmel işlerin yanı sıra son zamanlarda hem kıyafetleri hem de sosyal hayatıyla herkesin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Kısa sürede büyük tepki toplayan bir haberin ortaya çıkmasıyla misafirlik kavramını baştan aşağıya değiştiren ünlü sanatçıyla ilgili o gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak! Sosyal medya ve magazin gündemini baştan aşağıya değiştiren o habere ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 16:34 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama… mask
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
59'luk Hülya Avşar Öyle Bir Göğüs Dekoltesi Verdi Ki... Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi... mask
59'luk Hülya Avşar Öyle Bir Göğüs Dekoltesi Verdi Ki... Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanın Nevri Döndü! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi… mask
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanın Nevri Döndü! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Yalı Çapkını Ferit 100 Yılın Linçini Tek Gecede Yedi! “Senin Seviyen Bambaşka!” Çıtayı Yerden Alıp Arşa Kaldırdı; “Utanmaz Pislik!” mask
Yalı Çapkını Ferit 100 Yılın Linçini Tek Gecede Yedi! “Senin Seviyen Bambaşka!” Çıtayı Yerden Alıp Arşa Kaldırdı; “Utanmaz Pislik!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…
PTT’den 1500 Lira Ödeme Anında Hesaplara Yatıyor! Başvurular An İtibariyle Başladı; Sadece 1 Hafta İçerisinde… “Yok Artık!” mask
PTT’den 1500 Lira Ödeme Anında Hesaplara Yatıyor! Başvurular An İtibariyle Başladı; Sadece 1 Hafta İçerisinde… “Yok Artık!”
Memur ve Emekliye Zam Üzerine Zam! Bu Devirde Memur Olmak Varmış… Ek Zam Refah Payı Öyle Bir Yansıyacak Ki… “Yok Artık!” mask
Memur ve Emekliye Zam Üzerine Zam! Bu Devirde Memur Olmak Varmış… Ek Zam Refah Payı Öyle Bir Yansıyacak Ki… “Yok Artık!”
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama… mask
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL