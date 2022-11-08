Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!
Yılların Diva’sı Bülent Ersoy en sonunda bunu da yaptı! Görenin duyanın şaşkınlıktan ağzının kırk karış açık kaldığı ünlü isim elleri kolları titretti. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran misafirlik herkesi şaşkına uğratırken belirli bir kesimi de sinir krizlerine soktu. İşte ortalığı yangın yerine çeviren ve her duyanı şok eden o gelişme!
Her daim kendine has üslubu ve tavırlarıyla adeta bir ikon olan, dev sesiyle duyanları büyüleyen ünlü sanatçı Bülent Ersoy; ortaya koyduğu mükemmel işlerin yanı sıra son zamanlarda hem kıyafetleri hem de sosyal hayatıyla herkesin yakından takip ettiği bir isim haline geldi. Kısa sürede büyük tepki toplayan bir haberin ortaya çıkmasıyla misafirlik kavramını baştan aşağıya değiştiren ünlü sanatçıyla ilgili o gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak! Sosyal medya ve magazin gündemini baştan aşağıya değiştiren o habere ilişkin tüm detaylar haberimizin devamında.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.