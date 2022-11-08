Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında buz kestiren bir iddia ortaya çıktı. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ünlü çift Twitter ve Instagram’ı da 8,9 şiddetinde sallamayı başardı. Ailelerinde işin içinde olduğu bu konuya dair tüm detayları sizin için derledik.
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkes tarafından beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla aşk dolu bir birliktelik yaşıyor. En güzel anlarını birlikte geçirdiklerinin defalarca altını çizen Saraçoğlu, sosyal medyadan da sevgilisiyle olan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Şimdi de ortaya çıkan bir gerçekle herkes resmen şok oldu. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.