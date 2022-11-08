- 08 Kas 2022 - 22:42

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu Hakkında Şok Eden İddia! Mert Yazıcıoğlu Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında buz kestiren bir iddia ortaya çıktı. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ünlü çift Twitter ve Instagram’ı da 8,9 şiddetinde sallamayı başardı. Ailelerinde işin içinde olduğu bu konuya dair tüm detayları sizin için derledik.

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkes tarafından beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla aşk dolu bir birliktelik yaşıyor. En güzel anlarını birlikte geçirdiklerinin defalarca altını çizen Saraçoğlu, sosyal medyadan da sevgilisiyle olan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Şimdi de ortaya çıkan bir gerçekle herkes resmen şok oldu. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

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08 Kas 2022 - 22:42 Ankara- Yaşam

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Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu Hakkında Şok Eden İddia! Mert Yazıcıoğlu Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu Hakkında Şok Eden İddia! Mert Yazıcıoğlu Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
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