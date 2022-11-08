Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu Hakkında Şok Eden İddia! Mert Yazıcıoğlu Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkes tarafından beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla aşk dolu bir birliktelik yaşıyor. En güzel anlarını birlikte geçirdiklerinin defalarca altını çizen Saraçoğlu, sosyal medyadan da sevgilisiyle olan paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. Şimdi de ortaya çıkan bir gerçekle herkes resmen şok oldu. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!

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