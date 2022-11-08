Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...
Yılların efsane oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’ı tir tir titretecek bir karar geldi. 2 çocuğuyla bir başına kalacak Kobal’ın düşeceği halleri duyanlar ise hayretten ağızlarını kapatmayı unuttu. Bomba gibi karar ortaya atılınca hayranları sevinsin mi üzülsün mü bilemediler. İşte o karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır sevenlerinin kalbine taht kuran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaptığı her açıklama ve paylaşımla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren bir açıklamayla eşi Sinem Kobal’ı bir anda tek başına bırakacak olan ünlü oyuncunun tepki çeken o açıklaması ve adım atacağı yeni süreci sizler için daha da yakından inceledik. Peki, neydi o açıklama ve alınan karar ünlü çifti nasıl etkileyecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.