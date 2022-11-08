Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...

Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır sevenlerinin kalbine taht kuran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaptığı her açıklama ve paylaşımla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren bir açıklamayla eşi Sinem Kobal’ı bir anda tek başına bırakacak olan ünlü oyuncunun tepki çeken o açıklaması ve adım atacağı yeni süreci sizler için daha da yakından inceledik. Peki, neydi o açıklama ve alınan karar ünlü çifti nasıl etkileyecek?

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