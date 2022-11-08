- 08 Kas 2022 - 17:32 G: 08 Kas 2022 - 17:39

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...

Yılların efsane oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu’ndan eşi Sinem Kobal’ı tir tir titretecek bir karar geldi. 2 çocuğuyla bir başına kalacak Kobal’ın düşeceği halleri duyanlar ise hayretten ağızlarını kapatmayı unuttu. Bomba gibi karar ortaya atılınca hayranları sevinsin mi üzülsün mü bilemediler. İşte o karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Hem yakışıklılığı hem de başarılı oyunculuğuyla yıllardır sevenlerinin kalbine taht kuran ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yaptığı her açıklama ve paylaşımla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Ortalığı yangın yerine çeviren bir açıklamayla eşi Sinem Kobal’ı bir anda tek başına bırakacak olan ünlü oyuncunun tepki çeken o açıklaması ve adım atacağı yeni süreci sizler için daha da yakından inceledik.  Peki, neydi o açıklama ve alınan karar ünlü çifti nasıl etkileyecek? 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 17:32 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler... mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi! mask
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama… mask
Hadise’nin Güzellik Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Öyle Şeyler Yapıyor Ki… “Sen Çıldırmışsın!” Milyonlar 2 Gün Yapmasa Kıyamet Kopar Ama…
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor... mask
Aleyna Tilki'nin Göbeğine Kadar Açılan Yırtık Elbisesi Olay Oldu! “Azıcık Yaşına Göre Giyin!” Jartiyerli Pozundan Sonra Tüm Film Koptu! Yorumlar Peş Peşe Geliyor...
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Yıllar Önceki Halleriyle Şoku Yaşattı! Kaşları, Saçları… “Türk Filmlerinden Fırlamış Gibi!” Görenlerin Nutku Tutuluyor!
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Zeynep Bastık’ın Başına Gelenler Tüylerin Diken Diken Etti Sahnede Kafasına Atılanlar Ağızları Yarım Metre Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
59'luk Hülya Avşar Öyle Bir Göğüs Dekoltesi Verdi Ki... Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi... mask
59'luk Hülya Avşar Öyle Bir Göğüs Dekoltesi Verdi Ki... Üzerine Yapışan Kıyafetiyle 90-60-90 Olduğunu Gösterdi! “Kraliçemiz Be!” Bakanların İçi Eridi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca... mask
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem Kobal'ı Tir Tir Titretecek Karar! 2 Çocuğuyla Bir Başına Kalacak... Sevenleri Sevinsin mi Üzülsün mü Bilemedi! Bombayı Ortaya Atınca...
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler... mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Hakkında Buz Kestiren İddia! Aralarındaki Yaş Farkını Hiçe Saydılar... Twitter, Instagram 8,9 Şiddetinde Depremle Sallanıyor! Aileler...
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi! mask
Bülent Ersoy En Sonunda Bunu da Yaptı! “Ne Yaptın Sen Diva!” Evine Öyle Birisini Çağırdı ki, Duyanların Elleri Kolları Titredi!
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
CZN Burak’ın Son Açıklaması Dudakları Uçuklattı! Aylık Geliriyle Asıl Tokadı Yapıştırdı; “Babamdan Aldığım…” Sosyal Medya Sallanıyor!
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız’ın İhanetçi Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu’nun Asıl Mesleğini Duyan Şok Oldu! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! Meğer… “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisindeki Ateşli Öpüşme Sahnesi Çılgına Çevirdi! “Bu Nasıl Dizi!” Youtube Ayağa Kalktı; “Vakumladınız Birbirinizi Yeter!” Neler Oldu Neler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL