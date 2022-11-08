- 08 Kas 2022 - 22:23

Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”

TV8’in reyting rekortmeni dizisi Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral, dantelli babydoll giyerek ateşleri yükseltti. Ceketinin arasından öyle bir frikik verdi ki ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bol frikikli pozları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle reytinglerin altını üstüne getiren Tuzak dizisiyle yeniden ekranlara dönen Bensu Soral, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de akılları başlardan alan güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Göğüs dekoltesiyle akılları yerinden oynatan güzel oyuncunun yaptığı son paylaşımsa sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Kas 2022 - 22:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar.... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi… mask
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor...
Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açıp Poz Verdi! Sutyenli Derin Dekoltesi Olay Oldu! "Çalışma Bahane, Pozlar Şahane" Yok Artık! mask
Yağmur Tanrısevsin Gömleğinin Düğmelerini Açıp Poz Verdi! Sutyenli Derin Dekoltesi Olay Oldu! "Çalışma Bahane, Pozlar Şahane" Yok Artık!
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına… mask
Survivor Sude Burcu'ya Düğün Hediyesi Gözleri Şaşı Etti! Mert Öcal Paraya Kıyınca Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Meğer O Tektaş Tam Tamına…
Yargı Dizisindeki Burak Öldü, Ölmedi Mi? Tüm Sır Perdesi Aralandı! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu! mask
Yargı Dizisindeki Burak Öldü, Ölmedi Mi? Tüm Sır Perdesi Aralandı! Herkes Öldü Biliyordu Ama Olay Hiç Öyle Değil... Gözler Engin'i Arar Oldu!
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
6 Aylık Hamile Fahriye Evcen Şok İçerisinde Kocası Burak Özçivit Genç Kızların Çemberinde!! Asansör Pozuyla Ortalığı İyice Karıştırdı! “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık! mask
Camdaki Kız Dizisinde Sular İyice Köpürmeye Başladı! Hamileliğinin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Nalan “Hayri Sen Yoluna Ben Yoluma” Dedi... Yok Artık!
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Yarışmasının Şeflerine Büyük Saygısızlık! Acun Ilıcalı Rapor İstedi! Burak Kaya ve Fatma Nur Gözlerinin İçine Baka Baka… Diskalifiye An Meselesi! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!” mask
Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!” mask
Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar.... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Damat Ferit'i Herkesi Çıldırttı! Önüne Gelenle Öpüşmesi Sınırları Zorladı! Seyran, Suna ve Fuat Utancından Dışarı Çıkamıyorlar....
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi… mask
Can Yaman’ın Asıl Mesleğini Duyanlar Şaştı Kaldı! Namı İtalya’yı Aşmıştı; O Gerçek Şoktan Şoka Soktu! “Vay Be!” Kimsenin Aklının Ucuna Bile Gelmezdi…
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde Şok Olay! Zeynep ve Onur'un Aşkı Yürekleri Burktu! Artık Dizi Başa Döndü, Zeynep Gidiyor...
Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor? mask
Alkol ve Sigara Kullananlara Kötü Haber Geldi! Satışları Durduruldu; Artık O Alanlarda Satışı Yapılamayacak! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL