Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”
TV8’in reyting rekortmeni dizisi Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral, dantelli babydoll giyerek ateşleri yükseltti. Ceketinin arasından öyle bir frikik verdi ki ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bol frikikli pozları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!
Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle reytinglerin altını üstüne getiren Tuzak dizisiyle yeniden ekranlara dönen Bensu Soral, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de akılları başlardan alan güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı. Göğüs dekoltesiyle akılları yerinden oynatan güzel oyuncunun yaptığı son paylaşımsa sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.