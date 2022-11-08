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08 Kas 2022 - 22:23

Tuzak'ın Ceren'i Bensu Soral Pozlarıyla Olay Ildu! Dantelliyle Babydoll Giyerek Ateşleri Yükseltti! Öyle Bir Frikik Verdi Ki... “Instagram Yanıyorsa Sebebi Sensin!”

TV8’in reyting rekortmeni dizisi Tuzak’ın Ceren’i Bensu Soral, dantelli babydoll giyerek ateşleri yükseltti. Ceketinin arasından öyle bir frikik verdi ki ortalık yangın yerine döndü. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bol frikikli pozları sizin için mercek altına aldık. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!