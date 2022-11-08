- 08 Kas 2022 - 19:29 G: 08 Kas 2022 - 19:32

Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Metres” Açıklaması Ortalığı İnim İnim İnletti! Saç Baş Kavga Yakındır; Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından biri olan Seren Serengil, bu kez açtı ağzını yumdu gözünü. “Metres” açıklamasıyla herkesi şok içerisinde bırakan Seren Serengil, sosyal medyanın inim inim inlemesine neden oldu. Saç baş kavga edeceğine dair yorumlar alan Seren Serengil, herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Arto ve Bircan Bali’yle muhteşem açıklamalarda bulunarak; magazin dünyasına yön veren Seren Serengil, en sonunda skandalı patlattı. Her bir sözü olay yaratan Seren Serengil, kısa bir süre önce Mustafa Tohma’yla ayrılık kararı aldığın duyurmuştu. “Bazen aşk yetmiyor” açıklamasında bulunan Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Küs olmalarına rağmen birlikte tatile çıkan ikili, sosyal medyayı sallamıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Kas 2022 - 19:29 Ankara- Yaşam

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