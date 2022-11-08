Seren Serengil Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! “Metres” Açıklaması Ortalığı İnim İnim İnletti! Saç Baş Kavga Yakındır; Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından biri olan Seren Serengil, bu kez açtı ağzını yumdu gözünü. “Metres” açıklamasıyla herkesi şok içerisinde bırakan Seren Serengil, sosyal medyanın inim inim inlemesine neden oldu. Saç baş kavga edeceğine dair yorumlar alan Seren Serengil, herkesin şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Arto ve Bircan Bali’yle muhteşem açıklamalarda bulunarak; magazin dünyasına yön veren Seren Serengil, en sonunda skandalı patlattı. Her bir sözü olay yaratan Seren Serengil, kısa bir süre önce Mustafa Tohma’yla ayrılık kararı aldığın duyurmuştu. “Bazen aşk yetmiyor” açıklamasında bulunan Seren Serengil, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Küs olmalarına rağmen birlikte tatile çıkan ikili, sosyal medyayı sallamıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.