Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Kas 2022 - 22:21

Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız, Ender’i resmen yerin dibine soktu. Doğan’ın yerle bir olmasına neden olan Yıldız, seyircinin keyiflerini yerine getirdi. Elinin kolunun birbirine dolanmasına neden olan Yıldız, yumuşak karnına vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…