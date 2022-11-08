Yasak Elma Dizisinde Ender ve Doğan’ın Birlikteliği Yıldız’ı Çıldırttı! Yerin Dibine Soktu! Yumuşak Karnından Vurunca Herkes Şok Oldu… “Yok Artık!”
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız, Ender’i resmen yerin dibine soktu. Doğan’ın yerle bir olmasına neden olan Yıldız, seyircinin keyiflerini yerine getirdi. Elinin kolunun birbirine dolanmasına neden olan Yıldız, yumuşak karnına vurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pazartesi akşamlarının yıldızı konumuna gelen Yasak Elma dizisinde Ender ve Doğan’ın birlikteliği Yıldız’ı çıldırtmıştı. Boş bir aşk iddiasına karışan Yıldız, intikamını öyle bir aldı ki ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.