- 08 Kas 2022 - 20:37 G: 08 Kas 2022 - 20:39

Survivor’un Eski Yarışmacısından Acun Ilıcalı’yı Çıldırtacak Sözler! Yapım Ekibi Tüm Kapılarını Kapattı; Sayelerinde Ünlü Olmuştu Ama… “Yazıklar Olsun! Kıymet Bilmez!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyurmuş olan Cemal Can Canseven’den Acun Ilıcalı’yı çıldırtacak sözler peş peşe geldi. Yapım ekibinin bu sözlerden sonra tüm kapıları kapatacağına ve bir daha Acun Medya’dan ekmek yiyemeyeceğine dair yorumlar yapıldı. “Yazıklar olsun! Kıymet bilmez insan” yorumlarını alan yarışmacı, ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar başlamıştı. Survivor 2023 için Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Cellat, Enes Batur, Steven Salam, Damla Can ve Furkan Kızılay gibi isimlere tekliflerin gittiği biliniyordu. Çalışmalara son gaz devam eden Acun Ilıcalı’ya eski yarışmacılardan gelen darbeler şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yılı olaylı bir biçimde kapatan Acun Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı’na kupanın verilmesine tepkilerin gelmesinin gereksiz olduğunu dike getirmişti. Survivor yarışmasında her şeyin performans olmadığını açıklayan Acun Ilıcalı, gelecek sezonun da akıl oyunları üzerine olacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’ın yeni sezon için çalışmalara başlayacağı görülürken; gelen son haber herkesi şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?

 

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08 Kas 2022 - 20:37 Ankara- Yaşam

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