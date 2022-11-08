44’lük Kızıl Fırtına Mine Tugay Dekoltelere Doymadı! Kıyafetinin Askılarını İndirdi, Bembeyaz Teniyle Alev Alev Yaktı! “Ateş Senin Teninden Mi Sıçradı Be!”

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide hayat verdiği Suna karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Mine Tugay, farklı farklı yapımlarda başrol olarak yer almıştı. Başarılı oyuncunun uzun bir süredir ekranlardan uzak olduğu biliniyordu. Daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Mine Tugay’ın her bir karesi olay yaratıyordu. Başarılı oyuncunun dekolteli paylaşımı ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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