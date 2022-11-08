- 08 Kas 2022 - 20:52 G: 08 Kas 2022 - 21:19

44’lük Kızıl Fırtına Mine Tugay Dekoltelere Doymadı! Kıyafetinin Askılarını İndirdi, Bembeyaz Teniyle Alev Alev Yaktı! “Ateş Senin Teninden Mi Sıçradı Be!”

Kıpkırmızı saçlarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken 44 yaşındaki kızıl fırtına Mine Tugay, dekoltelere doymak nedir bilmedi. Kıyafetinin askılarını indiren Mine Tugay, bembeyaz teniyle alev alev yaktı! “Ateş senin teninden mi sıçradı benim kalbime” yorumlarını alan Mine Tugay, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide hayat verdiği Suna karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Mine Tugay, farklı farklı yapımlarda başrol olarak yer almıştı. Başarılı oyuncunun uzun bir süredir ekranlardan uzak olduğu biliniyordu. Daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Mine Tugay’ın her bir karesi olay yaratıyordu. Başarılı oyuncunun dekolteli paylaşımı ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Kas 2022 - 20:52 Ankara- Yaşam

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