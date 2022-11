Elıf Sanchez 3 Aralık’da Ankara'ya Geliyor! Elıf Sanchez Kimdir, Aslen Nerelidir, Eşi Kimdir?

Müzisyen bir aileden gelen ve Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ile Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasından, İspanyolca şarkılara kadar kendine has yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanan Elif Sanchez, 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından, İstanbul Devlet Konservatuvarından üstün başarı ödülü ile mezun oldu.

2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon tarafından “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi.

2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun olan Elif Sanchez, Drom NYC, Rockwood Music Hall ve The Well Brooklyn’de birçok konser verdi.

Elif Sanchez, 2021 yılında kendi adıyla yayınladığı ve Anadolu’dan Azerbaycan coğrafyasına kadar uzanan geniş bir repertuvar sunduğu ilk albümünün ardından, 11 eserden oluşan ikinci albümünde 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca seslendirdiği “Amanecer (Gel Ey Seher)’e yer verdi.

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, İspanyolca, İngilizce bir repertuvar seslendiren Elif Sanchez, Ankara ve İstanbul’daki ilk konseri ile 3 Aralık’ta CSO Ada Ankara Mavi Salon ve 14 Aralık’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyici ile buluşacak.

3 ARALIK 2022- 20.00 – CSO ADA ANKARA MAVİ SALON

14 ARALIK 2022 – 21.00 – ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

Elif Sanchez Kimdir?

Elif Sanchez'in müzik hayatı doğduğu şehir İstanbul'da başladı. 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı kazanarak orta okul ve lise eğitimini klasik müzik obua ve korangle dalında devam ettirdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı lise bölümünden ‘Üstün Başarı Ödülü’ ile mezun oldu.

16 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası’nda çalmaya başlayan ve Cemal Reşit Rey, Aya İrini Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı gibi Türkiye'nin birçok tarihi ve önemli konser salonunda konserler veren sanatçı, Uluslararası çapta Fransa Belford’da düzenlenen “FIMU-Festival International de Musique Universitaire”de Türkiye’yi temsil etti.

2011’de aynı konservatuvarın üniversite seviyesine devam ederken Bahçeşehir Üniversitesi Caz Bölümü’nde tam burslu olarak caz vokal okudu ve bu süreçte, Sibel Köse, Baki Duyarlar, Şevket Akıncı, Amy London, Maucha Adnet, Duduka Da Fonseca gibi değerli caz müzisyenleriyle çalıştı. Nardis Jazz Club, Mitanni, Alt Jazz Club ve 60m2 gibi Istanbul’un en seçkin caz kulüplerinde konserler verdi.

Elif Sanchez, 2012’de eğitimini Amerika’da devam ettirme kararı alarak Boston’a taşındı. 2013’te Berklee College of Music’e burslu olarak kabul edildi. Ana dalı olan performans bölümünde caz obua, vokal ve ayrıca yan dal olarak Music Business okudu. Sahneyi, Jacob Collier, Dream Theater, David Liebman, Terence Blanchard, Antonio Serrano, Tigran Hamasyan, Nobuo Uematsu, Guinga ve Astor Piazzolla’nın piyanisti olan Pablo Ziegler gibi birçok önemli müzisyenle paylaştı. Birkaç yıl üst üste Akdeniz Müzik Festivali ve Orta Doğu Müzik Festivaline davet edildi. Boston Turkish Arts and Culture Festivali’nde konuk sanatçı olarak konser verdi. Boston Symphony Hall, Boston Opera House, Kresge Auditorium, Berklee Performance Center, The Red Room, The Middle East, The Lilipad, David Friend Hall, Ryles Jazz Club, Wally’s Jazz Club ve Regattabar gibi Boston’un en önemli konser salonlarında ve caz kulüplerinde performanslar sergileyen Elif Sanchez, Boston’da kaldığı süre boyunca kendi albümü hariç başka albümlerde de yer aldı. Bunlar arasında Dream Theater “Breaking the Fourth Wall”, Matthew Nicholl “Della by Moolight”, Inigo Ruiz de Gordejuela “Surrogate Activities” ve Alexander Anderson “Unidentified Fusion Orangement” gibi albümler bulunmaktadır.

2015’te kurduğu “Mediant Collective” grubu ile Javier Límon’un dikkatini çekti ve “Refuge of Sound” projesine konuk sanatçı olarak davet edildi. İspanya'nın en ünlü gazetesi olan El País ile çok sayıda röportaj ve çekim gerçekleştirdi. Aynı yıl, Akdeniz Müzik Enstitüsü sponsorluğunda, yapımcılığını Matthew Nicholl ve Javier Límon’un üstlendiği ilk Mediant Collective albümü yayınlandı. Grup, İspanya Formentera Caz Festivali gibi önemli festivallerin yanı sıra Yunanistan, İspanya, İsrail ve Türkiye'de; Nardis Jazz Club, Jimmy Glass Jazz Bar, Concert Hall of Philippos Nakas Conservatory, Concert Hall of Zosimaia, Levontin 7, The Yellow Submarine ve Mitzpe Ramon Jazz Club gibi önemli mekanlarda konser verdi.

2016'da Orta Doğu ve Latin müziğini harmanladığı yeni projesiyle Latin Amerika'nın en popüler uluslararası TV kanalı “Univision” ile röportaj yaptı ve kendi bestesi de dahil üç şarkı kaydetti. Bu projeyle aynı zamanda Ekvador’da Pobre Diablo Jazz Club ve Ananke Jazz Club’da konser ve Universidad San Fracisco de Quito’da bir haftalık vokal workshopları verdi.

2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee’den mezun oldu. Ardından, New York’a taşınarak kendi projesiyle Drom NYC, Rockwood Music Hall ve The Well Brooklyn’de birçok konser verdi.

Elif Sanchez, Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasının en sevilen türkülerini, kendine has yorumuyla adını taşıyan ilk albümü “Elif Sanchez” ile Pasion Turca etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturdu.

Elif Sanchez CRR Konseri ardından, 5.Bodrum Caz Festivali, 6.Uluslararası Antalya Kaleiçi Old Town Festivali, 20.Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Life Park’da Caz ile Zorlu Touche ‘deki performansları ile dinleyiciden büyük beğeni topladı.

Elif Sanchez’in 11 eserden oluşan ikinci albümü MI VOZ’da 7 orijinal Javier Limon şarkısı, “Dos Gardenias” ve “Perfidia” olmak üzere 2 adet İspanyolca cover, Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği “Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)” ve İspanyolca seslendirdiği “Amanecer (Gel Ey Seher)” yer alıyor.

Tüm dijital platformlarda dinleyici ile buluşan albümün ilk teklisi, Sanchez’in özgün yorumuyla söz, müzik ve düzenlemesi Javier Limon’a ait olan “A Veces” olarak belirlendi.