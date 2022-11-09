Survivor Sunucusu Murat Ceylan'a Kötü Haber! Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Survivor 2023 İçin Sürpriz İsim Geliyor...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve geçtiğimiz sezonu olaylı bir biçimde kapatan Survivor yarışması, herkesi şaşırtmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı’nın finalinde oturduğu Survivor 2022, Bölükbaşı’nın şampiyon olmasıyla sonlanmıştı. Bölükbaşı’nın performansının düşük olmasından dolayı şampiyon olması tepkileri arka arkaya almaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ise halk tarafından Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon seçildiğini açıklamıştı. Yarışmanın yeni sezonu için Murat Ceylan kararı ise ilk kez açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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