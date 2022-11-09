Survivor Sunucusu Murat Ceylan'a Kötü Haber! Acun Ilıcalı Kararını Verdi! Survivor 2023 İçin Sürpriz İsim Geliyor...
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’dan hamleler arka arkaya geliyor. Önce yarışma sistemini, sonra yarışmacı kadrosunu tamamen değiştiren Acun Ilıcalı, şimdide soluğu Murat Ceylan’da aldı! Pılısını pırtısını toplamasını isteyen Acun Ilıcalı’nın Murat Ceylan’a “Artık seninle işim yok” dediği iddia edildi! Peki, Murat Ceylan’ın yerine yarışmayı kim sunacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve geçtiğimiz sezonu olaylı bir biçimde kapatan Survivor yarışması, herkesi şaşırtmıştı. Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı’nın finalinde oturduğu Survivor 2022, Bölükbaşı’nın şampiyon olmasıyla sonlanmıştı. Bölükbaşı’nın performansının düşük olmasından dolayı şampiyon olması tepkileri arka arkaya almaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ise halk tarafından Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon seçildiğini açıklamıştı. Yarışmanın yeni sezonu için Murat Ceylan kararı ise ilk kez açıklandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.