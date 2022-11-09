- 09 Kas 2022 - 11:59 G: 09 Kas 2022 - 12:03

Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 9 Kasım 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik altyapısında Ankara’nın tüm ilçelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarının 9 Kasım 2022 Çarşamba günü yapılacağı bölgeler netleşti. Bu bölgelerde elektrik kesintileri olabileceğini belirten Başkent EDAŞ, bölgeleri tek tek kamuoyu ile paylaştı. Peki, 9 Kasım 2022 Çarşamba Ankara EDAŞ hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 9 Kasım 2022 Çarşamba Ankara EDAŞ elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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09 Kas 2022 - 11:59 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Kasım 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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