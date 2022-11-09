- 09 Kas 2022 - 12:03 G: 09 Kas 2022 - 12:08

İsmail Ege Şaşmaz Kimdir? İsmail Ege Şaşmaz’ın Kardeşi Tam Bir Doğal Afet! İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz Arasında Kaç Yaş Var?

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan özellikle de ‘Güneşi Beklerken’ isimli dizide aldığı rolle hafızalara kazınan İsmail Ege Şaşmaz, yeni filmi ‘Barış Akarsu Merhaba’ ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Abisinin yolundan giden ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ile arasındaki yaş farkıyla sıkça gündeme gelen İsmail Ege Şaşmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan özellikle de ‘Güneşi Beklerken’ isimli dizide aldığı rolle hafızalara kazınan İsmail Ege Şaşmaz, yeni filmi ‘Barış Akarsu Merhaba’ ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma geçti. Abisinin yolundan giden ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz ile arasındaki yaş farkıyla sıkça gündeme gelen İsmail Ege Şaşmaz’ın hayatı, sinemaseverler tarafından filmin galası ardından mercek altına alındı. Peki, İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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09 Kas 2022 - 12:03 - Magazin

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