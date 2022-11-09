Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Tanınmıştı! Metin Yıldız’dan Kahreden Haber Geldi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!

Yayın hayatına Kanal D ekranlarından başlayan ve şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programının ilk kuşak oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Metin Yıldız’dan hayranlarını korkutacak bir sağlık haberi geldi. Sağlık anlamında bir sorun ile karşı karşıya kaldığı öğrenilen Metin Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama ise, bugün yapıldı. Peki, Metin Yıldız hasta mı, hastalığı ne? Metin Yıldız sağlık durumu nasıl? Oyuncu Metin Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...