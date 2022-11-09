Çok Güzel Hareketler Bunlar’da Tanınmıştı! Metin Yıldız’dan Kahreden Haber Geldi; Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Yayın hayatına Kanal D ekranlarından başlayan ve şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programının ilk kuşak oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Metin Yıldız’dan hayranlarını korkutacak bir sağlık haberi geldi. Sağlık anlamında bir sorun ile karşı karşıya kaldığı öğrenilen Metin Yıldız ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yayın hayatına Kanal D ekranlarından başlayan ve şimdilerde Star TV ekranlarından yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli eğlence programının ilk kuşak oyuncuları arasında yer alan ünlü isim Metin Yıldız’dan hayranlarını korkutacak bir sağlık haberi geldi. Sağlık anlamında bir sorun ile karşı karşıya kaldığı öğrenilen Metin Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin net bir açıklama ise, bugün yapıldı. Peki, Metin Yıldız hasta mı, hastalığı ne? Metin Yıldız sağlık durumu nasıl? Oyuncu Metin Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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09 Kas 2022 - 12:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.