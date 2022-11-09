Yürek Çıkmazı Dizisi Nerede Çekiliyor? Meğer Burnumuzun Dibine Set Kurulmuş! Yürek Çıkmazı Dizinin Geçtiği Ev Nerede?
Ekranların yeni yapımı olan Yürek Çıkmazı dizisi, seyirci karşısına geçtiğimiz hafta itibariyle çıkmaya başladı. Tanıtım fragmanları ile bir süredir televizyon izleyicisini meraklandıran Yürek Çıkmazı dizisi, ekranlara yaptığı iddialı giriş ile birlikte televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Öte yandan Yürek Çıkmazı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların yeni yapımı olan Yürek Çıkmazı dizisi, seyirci karşısına geçtiğimiz hafta itibariyle çıkmaya başladı. Tanıtım fragmanları ile bir süredir televizyon izleyicisini meraklandıran Yürek Çıkmazı dizisi, ekranlara yaptığı iddialı giriş ile birlikte televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Öte yandan Yürek Çıkmazı dizisi hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi dizinin çekim mekanları oldu! Peki, Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizinin geçtiği ev nerede? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte, detaylar…
09 Kas 2022 - 12:12 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.