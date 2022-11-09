- 09 Kas 2022 - 12:12 G: 09 Kas 2022 - 12:15

Yürek Çıkmazı Dizisi Nerede Çekiliyor? Meğer Burnumuzun Dibine Set Kurulmuş! Yürek Çıkmazı Dizinin Geçtiği Ev Nerede?

Ekranların yeni yapımı olan Yürek Çıkmazı dizisi, seyirci karşısına geçtiğimiz hafta itibariyle çıkmaya başladı. Tanıtım fragmanları ile bir süredir televizyon izleyicisini meraklandıran Yürek Çıkmazı dizisi, ekranlara yaptığı iddialı giriş ile birlikte televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Öte yandan Yürek Çıkmazı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların yeni yapımı olan Yürek Çıkmazı dizisi, seyirci karşısına geçtiğimiz hafta itibariyle çıkmaya başladı. Tanıtım fragmanları ile bir süredir televizyon izleyicisini meraklandıran Yürek Çıkmazı dizisi, ekranlara yaptığı iddialı giriş ile birlikte televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Öte yandan Yürek Çıkmazı dizisi hakkında en çok merak edilen detaylardan birisi dizinin çekim mekanları oldu! Peki, Yürek Çıkmazı dizisi nerede çekiliyor? Yürek Çıkmazı dizinin geçtiği ev nerede? Yürek Çıkmazı dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yürek Çıkmazı dizisi hangi gün yayınlanıyor? İşte, detaylar…

09 Kas 2022 - 12:12 - Dizi Haberleri

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