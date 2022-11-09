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09 Kas 2022 - 12:09

İrem Derici Yine Dehşete Sürükledi! Daracık Cropunun İpleri Arasından Görünen Manzara Yürekleri Hoplattı! “Harbiden Betonsun!” 4000 Euro Ödeyince Açtı Saçtı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle yine dehşete düşürdü. Daracık bir crop giyen ve göğüs arasını belli eden ipli dekolte kullanan İrem Derici’nin dekolte manzarası adeta yürekleri hoplattı. “Harbiden betonsun” yorumlarını alan İrem Derici, 4000 Euro ödediği göğüslerini öyle bir gösterdi ki...