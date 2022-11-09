İrem Derici Yine Dehşete Sürükledi! Daracık Cropunun İpleri Arasından Görünen Manzara Yürekleri Hoplattı! “Harbiden Betonsun!” 4000 Euro Ödeyince Açtı Saçtı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, göğüs dekoltesiyle yine dehşete düşürdü. Daracık bir crop giyen ve göğüs arasını belli eden ipli dekolte kullanan İrem Derici’nin dekolte manzarası adeta yürekleri hoplattı. “Harbiden betonsun” yorumlarını alan İrem Derici, 4000 Euro ödediği göğüslerini öyle bir gösterdi ki...
Şarkılarıyla kulakların pasını silen İrem Derici’nin her bir hamlesi olay yaratıyor. Konserlerdeki tarzıyla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici’nin ev halini paylaştığı anlarsa dudakları uçuklattı. 4000 Euro verip yaptırdığı göğüslerini muhteşem bir dekolte vererek gösteren İrem Derici, yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.