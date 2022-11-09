Ufuk Özkan'ın 17 Yıl Evli Kaldığı Eşi Şok Etti! Nazan Güneş ve Ufuk Özkan Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Ufuk Özkan ve Nazan Güneş Neden Ayrıldı?
Geniş Aile isimli dizide canlandırdığı Cevahir karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda 17 yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde noktaladı. Bu ayrılığın ardından boşanma nedeni ile merak edilen Ufuk Özkan’dan eski eşi Nazan Güneş hakkında çarpıcı açıklamalar geldi! İşte detaylar...
Geniş Aile isimli dizide canlandırdığı Cevahir karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda 17 yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde noktaladı. Bu ayrılığın ardından boşanma nedeni ile merak edilen Ufuk Özkan’dan eski eşi Nazan Güneş hakkında çarpıcı açıklamalar geldi! Peki, Ufuk Özkan kimdir, nasıl ünlü oldu, aslen nereli? Nazan Güneş ile Ufuk Özkan arasında kaç yaş fark var? Ufuk Özkan ve Nazan Güneş neden ayrıldı? İşte, detaylar…
09 Kas 2022 - 12:14 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.