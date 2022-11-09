Ufuk Özkan'ın 17 Yıl Evli Kaldığı Eşi Şok Etti! Nazan Güneş ve Ufuk Özkan Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Ufuk Özkan ve Nazan Güneş Neden Ayrıldı?

Geniş Aile isimli dizide canlandırdığı Cevahir karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda 17 yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde noktaladı. Bu ayrılığın ardından boşanma nedeni ile merak edilen Ufuk Özkan’dan eski eşi Nazan Güneş hakkında çarpıcı açıklamalar geldi! Peki, Ufuk Özkan kimdir, nasıl ünlü oldu, aslen nereli? Nazan Güneş ile Ufuk Özkan arasında kaç yaş fark var? Ufuk Özkan ve Nazan Güneş neden ayrıldı? İşte, detaylar…