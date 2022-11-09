Seda Sayan'ın Kalçasına Kadar Açılan Elbisesi Sınırları Zorladı! “Kocan Bir Şey Demiyor mu?” Gelinlik Kız Gibi Süzüm Süzüm Süzüldü... 60'lık Barbie!
Sabahların Sultanı Seda Sayan’ın kalçasına kadar açılan elbisesiyle sınırları zorladı. Sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandıran ve yorum üstüne yorum alan Seda Sayan resmen gelinlik kız gibi süzüm süzüm süzüldü. Yaşını asla göstermeyen Seda Sayan’ın bu elbisesini ve sahnede yapılan o ilgi çekici dansı sizin için daha yakından inceledik. Peki, o kıyafet nasıldı?
Hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmeyen Seda Sayan; yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla da adından sıklıkla bahsettiriyor. Yaptığı çorap açıklamalarıyla uzunca bir süre tüm esprilerin hedef noktası olarak söylenen cümleleriyle anılmak bir yana dursun özel hayatıyla da adından bahsettiren Seda Sayan, şimdi de giydiği bir kıyafetle gündemde. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o elbise!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.