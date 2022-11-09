Seda Sayan'ın Kalçasına Kadar Açılan Elbisesi Sınırları Zorladı! “Kocan Bir Şey Demiyor mu?” Gelinlik Kız Gibi Süzüm Süzüm Süzüldü... 60'lık Barbie!

Hem sosyal medya hem de magazin gündeminden düşmek bilmeyen Seda Sayan; yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla da adından sıklıkla bahsettiriyor. Yaptığı çorap açıklamalarıyla uzunca bir süre tüm esprilerin hedef noktası olarak söylenen cümleleriyle anılmak bir yana dursun özel hayatıyla da adından bahsettiren Seda Sayan, şimdi de giydiği bir kıyafetle gündemde. İşte ortalığı yangın yerine çeviren o elbise!

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