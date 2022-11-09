Arda Kural’ın Büyük Aşkı Yıldız Asyalı Kimdir? Yıldız Asyalı ve Arda Kural Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer Yerli Leonardo DiCaprio…
Yaşadıkları büyük aşkla gündemleri uzunca süre meşgul eden isimlerden biri olan Yıldız Asyalı ile Arda Kural, yıllar sonra geçtiğimiz aylarda karşı karşıya gelmiş ve yüzleşmişti. Arda Kural’ın neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladığı bu yüzleşmede Yıldız Asyalı’nın tavrı çok dikkat çekmişti. İşte Yıldız Asyalı ile ilgili detaylar...
Yaşadıkları büyük aşkla gündemleri uzunca süre meşgul eden isimlerden biri olan Yıldız Asyalı ile Arda Kural, yıllar sonra geçtiğimiz aylarda karşı karşıya gelmiş ve yüzleşmişti. Arda Kural’ın neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladığı bu yüzleşmede Yıldız Asyalı’nın tavrı çok dikkat çekmişti. O açıklamalarının ardından gözlerin ikiliye çevrildiği şu günlerde Yıldız Asyalı ile Arda Kural arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı! Arda Kural’ın büyük aşkı Yıldız Asyalı kimdir? Yıldız Asyalı ve Arda Kural arasında kaç yaş fark var? Yıldız Asyalı le Arda Kural ne zaman birlikteydi, neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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09 Kas 2022 - 13:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.