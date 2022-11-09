- 09 Kas 2022 - 13:12 G: 09 Kas 2022 - 13:17

Kurtlar Vadisi’nin Erdal’ı Sefa Zengin Kimdir? Sefa Zengin’in Memleketini Duyanlar Hayatının Şokunu Yaşıyor! Meğer…

Ekranların usta isimlerinden biri olan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sefa Zengin, hafızalara Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Zafer karakteriyle kazınmıştı. Bu rolüyle çok beğenilen Sefa Zengin, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Sefa Zengin’in son hali herkesi şaşırtırken; ünlü oyuncun yaşamı da merak edilmeye başlandı! İşte Sefa Zengin ile ilgili son detaylar...

Ekranların usta isimlerinden biri olan tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Sefa Zengin, hafızalara Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Zafer karakteriyle kazınmıştı. Bu rolüyle çok beğenilen Sefa Zengin, bir süredir ekranlardan uzak duruyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Sefa Zengin’in son hali herkesi şaşırtırken; ünlü oyuncun yaşamı da merak edilmeye başlandı! Peki, Kurtlar Vadisi’nin Erdal’ı Sefa Zengin kimdir? Sefa Zengin aslen nereli, kaç yaşında? Sefa Zengin nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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09 Kas 2022 - 13:12 - Gündem

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