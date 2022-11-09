- 09 Kas 2022 - 13:16 G: 09 Kas 2022 - 13:24

Yasak Elma Dizisinin Engin’i Bekir Aksoy Yaşıyla Şok Etti! Herkes “Taş Çatlasın 39” Diyordu Ama… “Yok Artık!”

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, şimdilerde Yasak Elma dizisinin Engin’i olarak seyirci karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ‘Top Model Of Universe’ isimli güzellik yarışmasının sunuculuğunu gerçekleştiren Bekir Aksoy, son zamanlarda ekranların ve sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı da başardı. İşte Bekir Aksoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, şimdilerde Yasak Elma dizisinin Engin’i olarak seyirci karşısına çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ‘Top Model Of Universe’ isimli güzellik yarışmasının sunuculuğunu gerçekleştiren Bekir Aksoy, son zamanlarda ekranların ve sahnelerin en çok konuşulan isimlerinden olmayı da başardı. Öte yandan Bekir Aksoy’un yaşamına ilişkin detaylar, herkesi şaşırtacak cinsten çıktı! Peki, Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Bekir Aksoy evli mi, eşi kim? Bekir Aksoy nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

09 Kas 2022 - 13:16 - Magazin

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