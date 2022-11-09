Hangi Burç Çok Ah Aldı? Herkesin Canını Yaktı, Sıra Kendisinde! İşte Aldığı Ahlardan Önünü Göremeyen Burçlar…
Burcunun karakteristik özellikleriyle kendisini tanımadan bile sayfalarca fikir sahibi olabileceğiniz burçlar, aşk yaşamından iş yaşamına; sosyal hayatından aile yaşantısına kadar pek çok konuda birbirinden farklı tavırlar sergileyen insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda yaptıkları davranışlar ve tipik hareketleriyle karşılaştıkları herkesten muhakkak bir ah alan burçlardan bazılarına sahip olan insanlar söz konusu bu ahın çıkması olduğunda ise hemen ortadan kayboluveriyor. İşte detaylar...
Burcunun karakteristik özellikleriyle kendisini tanımadan bile sayfalarca fikir sahibi olabileceğiniz burçlar, aşk yaşamından iş yaşamına; sosyal hayatından aile yaşantısına kadar pek çok konuda birbirinden farklı tavırlar sergileyen insanlar ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda yaptıkları davranışlar ve tipik hareketleriyle karşılaştıkları herkesten muhakkak bir ah alan burçlardan bazılarına sahip olan insanlar söz konusu bu ahın çıkması olduğunda ise hemen ortadan kayboluveriyor. Ancak, bu listedeki burçların artık kaçabileceği bir yer bulunmuyor! Peki, hangi burç çok ah aldı? Herkesin canını yakan, sıra kendisinde olan burçlar hangileridir? İşte aldığı ahlardan önünü göremeyen burçlar…
09 Kas 2022 - 13:25 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.