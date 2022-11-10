Seda Sayan Evlendiğine Bin Pişman! 7. Kez Dünya Evine Girmişti Ama Daha 7 Ay Olmadan Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık!”
Ekranların ve sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda evliliğe dair çok çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan, aynı zamanda geçmişte kalan bir polemiğin fitilini de yeniden ateşledi. İşte detaylar...
Ekranların ve sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda evliliğe dair çok çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan, aynı zamanda geçmişte kalan bir polemiğin fitilini de yeniden ateşledi. Öte yandan Seda Sayan’ın evlilik hakkındaki çarpıcı açıklamaları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan, evlilikleri hakkında ne söyledi? Seda Sayan kaç kez evlendi? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.