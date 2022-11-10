Seda Sayan Evlendiğine Bin Pişman! 7. Kez Dünya Evine Girmişti Ama Daha 7 Ay Olmadan Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık!”

Ekranların ve sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz gün Okan Bayülgen’in sunduğu ‘Uykusuzlar Kulübü’ programına katıldı. Programda evliliğe dair çok çarpıcı açıklamalar yapan Seda Sayan, aynı zamanda geçmişte kalan bir polemiğin fitilini de yeniden ateşledi. Öte yandan Seda Sayan’ın evlilik hakkındaki çarpıcı açıklamaları, sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Seda Sayan ne dedi? Seda Sayan, evlilikleri hakkında ne söyledi? Seda Sayan kaç kez evlendi? İşte, detaylar…