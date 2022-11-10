Turbo Turabi İç Çamaşırı Açıklamasıyla Yüzleri Kıpkırmızı Etti! “Yatağı Kötü Olan Evlilik!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Survivor Türkiye yarışması başta olmak üzere dünyada katıldığı çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarılar ile hafızalara kazınan ünlü ekran ismi Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcılarını kızdıran bir paylaşıma imza atan Turbo Turabi, paylaşımın ardından yaptığı cinsel yaşam açıklamasıyla ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Turbo Turabi ne açıklaması gerçekleştirdi? Turbo Turabi ne paylaştı? Turbo Turabi cinsel yaşam ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…