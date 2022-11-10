Turbo Turabi İç Çamaşırı Açıklamasıyla Yüzleri Kıpkırmızı Etti! “Yatağı Kötü Olan Evlilik!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor Türkiye yarışması başta olmak üzere dünyada katıldığı çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarılar ile hafızalara kazınan ünlü ekran ismi Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcılarını kızdıran bir paylaşıma imza atan Turbo Turabi ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Survivor Türkiye yarışması başta olmak üzere dünyada katıldığı çeşitli yarışmalarda elde ettiği başarılar ile hafızalara kazınan ünlü ekran ismi Turbo Turabi lakaplı Turabi Çamkıran, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcılarını kızdıran bir paylaşıma imza atan Turbo Turabi, paylaşımın ardından yaptığı cinsel yaşam açıklamasıyla ise, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Turbo Turabi ne açıklaması gerçekleştirdi? Turbo Turabi ne paylaştı? Turbo Turabi cinsel yaşam ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 09:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.