- 10 Kas 2022 - 09:04

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın İnadı Başına Bela Oldu! Mine’yle Karşı Karşıya Gelip… “Yok Artık!” Somer İki Arada Bir Derede Kaldı!

Türkan ile Somer’in arasındaki aşk ile her hafta daha çok izlenir hale gelmiş olan Üç Kız Kardeş dizisinin bir bölümü daha seyirci karşısına çıktı. Reytingleri bir kez daha altüst etmeyi başaran Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam 25. bölümünü yayınladı. Son bölümünde yaşananlar ile sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisinin final sahnesinde yer alan Türkan’ın o hareketi ise, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi! İşte detaylar...

Türkan ile Somer’in arasındaki aşk ile her hafta daha çok izlenir hale gelmiş olan Üç Kız Kardeş dizisinin bir bölümü daha seyirci karşısına çıktı. Reytingleri bir kez daha altüst etmeyi başaran Üç Kız Kardeş dizisi, dün akşam 25. bölümünü yayınladı. Son bölümünde yaşananlar ile sosyal medyanın gündemine oturan Üç Kız Kardeş dizisinin final sahnesinde yer alan Türkan’ın o hareketi ise, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor? Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde ne oldu? Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

10 Kas 2022 - 09:04 - Dizi Haberleri

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