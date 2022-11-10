Serdar Ortaç’ın Sözleri Olay Yarattı! “Tecavüz” Detayı Ortalığı Çok Fena Karıştırdı! Sabahın Köründe Yalın Ayak Dışarı Çıkıp…
Yaz aylarından bu yana yoğun bir konser temposunda çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün tahlisiz bir durum ile karşı karşıya kaldı. Konseri sonrasında evinin önünde kopan gürültü ile uyanmak zorunda kalan Serdar Ortaç, evinin önündeki manzarayı görünce, o manzarayı anlatmak için ‘tecavüz’ kelimesini kullandı. İşte detaylar...
Yaz aylarından bu yana yoğun bir konser temposunda çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün tahlisiz bir durum ile karşı karşıya kaldı. Konseri sonrasında evinin önünde kopan gürültü ile uyanmak zorunda kalan Serdar Ortaç, evinin önündeki manzarayı görünce, o manzarayı anlatmak için ‘tecavüz’ kelimesini kullandı. Peki, Serdar Ortaç ne yaşadı? Serdar Ortaç’ın başına ne geldi? Serdar Ortaç ne söyledi? İşte, detaylar…
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10 Kas 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.