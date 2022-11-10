Serdar Ortaç’ın Sözleri Olay Yarattı! “Tecavüz” Detayı Ortalığı Çok Fena Karıştırdı! Sabahın Köründe Yalın Ayak Dışarı Çıkıp…

Yaz aylarından bu yana yoğun bir konser temposunda çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün tahlisiz bir durum ile karşı karşıya kaldı. Konseri sonrasında evinin önünde kopan gürültü ile uyanmak zorunda kalan Serdar Ortaç, evinin önündeki manzarayı görünce, o manzarayı anlatmak için ‘tecavüz’ kelimesini kullandı. Peki, Serdar Ortaç ne yaşadı? Serdar Ortaç’ın başına ne geldi? Serdar Ortaç ne söyledi? İşte, detaylar…

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