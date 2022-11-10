Pelin Karahan ve Eşinden Kahreden Haber Geldi! Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyorlardı, Son Durum Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!

Evlilik ve doğum nedeniyle ekranlara kısa bir mola vermesinin ardından yeniden setlere geri dönen ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’dan kötü bir haber geldi. Sağlık alanında önemli bir sorun yaşadığı öğrenilen Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın sağlık sorunlarına ilişkin ilk açıklama ise, eşinden geldi! Peki, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın nesi var, hastalığı ne? Bedri Güntay sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pelin Karahan, Bedri Güntay’ın sağlık durumu ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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