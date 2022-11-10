Pelin Karahan ve Eşinden Yeni Haber Geldi! Yıllardır Aynı Yastığa Baş Koyuyorlardı, Son Durum Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı!
Evlilik ve doğum nedeniyle ekranlara kısa bir mola vermesinin ardından yeniden setlere geri dönen ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’dan kötü bir haber geldi. Sağlık alanında önemli bir sorun yaşadığı öğrenilen Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın sağlık sorunlarına ilişkin ilk açıklama ise, eşinden geldi! İşte Pelin Karahan cephesinden son detaylar...
Evlilik ve doğum nedeniyle ekranlara kısa bir mola vermesinin ardından yeniden setlere geri dönen ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’dan kötü bir haber geldi. Sağlık alanında önemli bir sorun yaşadığı öğrenilen Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın sağlık sorunlarına ilişkin ilk açıklama ise, eşinden geldi! Peki, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın nesi var, hastalığı ne? Bedri Güntay sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Pelin Karahan, Bedri Güntay’ın sağlık durumu ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Pelin Karahan ve Eşinden Yeni Haber Geldi! Sosyal medyada yaptığı açıklama ile sevenlerine güzel haberi verdi.
“Eşim Akciğer Embolisi nedeniyle acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında.” Akciğer Embolisi nedeniyle Ameliyat sonrası bir gece hastanede müşahede altında tutulan Güntay, dün doktor kontrolü sonrası taburcu oldu.
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10 Kas 2022 - 13:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.