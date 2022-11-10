Yıldız Tilbe Sevenlerine Veda Etti! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki… “Gitme Kraliçe!” Tahtı Boş Kalacak; Tepkiler Arka Arkaya Gelecek!
Sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan ve büyüleyici sesi ile Türk müzik piyasasının önemli isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den beklenmedik bir Twitter çıkışı geldi. Özellikle Twitter’ın el değiştirmesinin ardından değişmeye başlayan özelliklere karşı ses çıkran Yıldız Tilbe ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan ve büyüleyici sesi ile Türk müzik piyasasının önemli isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den beklenmedik bir Twitter çıkışı geldi. Özellikle Twitter’ın el değiştirmesinin ardından değişmeye başlayan özelliklere karşı ses çıkran Yıldız Tilbe, Twitter takipçilerini çok üzecek bir de haber verdi. Peki, Yıldız Tilbe ne dedi? Yıldız Tilbe ne çıkış yaptı? Yıldız Tilbe, Twitter’ını mı kapatıyor? İşte, detaylar...
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10 Kas 2022 - 09:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.