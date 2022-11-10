Yıldız Tilbe Sevenlerine Veda Etti! Öyle Bir Şeye Karar Verdi Ki… “Gitme Kraliçe!” Tahtı Boş Kalacak; Tepkiler Arka Arkaya Gelecek!

Sahnelerin ünlü isimlerinden biri olan ve büyüleyici sesi ile Türk müzik piyasasının önemli isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den beklenmedik bir Twitter çıkışı geldi. Özellikle Twitter’ın el değiştirmesinin ardından değişmeye başlayan özelliklere karşı ses çıkran Yıldız Tilbe, Twitter takipçilerini çok üzecek bir de haber verdi. Peki, Yıldız Tilbe ne dedi? Yıldız Tilbe ne çıkış yaptı? Yıldız Tilbe, Twitter’ını mı kapatıyor? İşte, detaylar...

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