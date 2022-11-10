KYK Borcu Olan Milyonlarca Kişiye Son Dakika Haberi! Yeni Torba Yasası Resmi Gazeteye Çıktı; Her Şey Tek Tek Belli Oldu!

Enerjide vergi muafiyetinden; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla KYK kredilerinin faizlerinin silinmesine kadar pek çok yeniliği getiren torba yasa, bugün yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de resmen yayımlanan yeniliklerin ardından KYK kredilerinin faizlerinin nasıl ve hangi şartlarda silineceği de netleşmiş oldu. Öte yandan KYK kredisi ödemelerini ertelemek için yapılabilecek maksimum öteleme süresi de Resmi Gazete’deki ilan ile ortaya çıktı. Peki KYK kredi faizleri silindi mi? KYK kredi borcu kaç yıl ertelenebilir? Torba yasa geçti mi? İşte, detaylar…

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