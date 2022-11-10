KYK Borcu Olan Milyonlarca Kişiye Son Dakika Haberi! Yeni Torba Yasası Resmi Gazeteye Çıktı; Her Şey Tek Tek Belli Oldu!
Enerjide vergi muafiyetinden; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla KYK kredilerinin faizlerinin silinmesine kadar pek çok yeniliği getiren torba yasa, bugün yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de resmen yayımlanan yeniliklerin ardından KYK kredilerinin faizlerinin nasıl ve hangi şartlarda silineceği de netleşmiş oldu. İşte KYK borçları ile ilgili son detaylar...
Enerjide vergi muafiyetinden; Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla KYK kredilerinin faizlerinin silinmesine kadar pek çok yeniliği getiren torba yasa, bugün yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de resmen yayımlanan yeniliklerin ardından KYK kredilerinin faizlerinin nasıl ve hangi şartlarda silineceği de netleşmiş oldu. Öte yandan KYK kredisi ödemelerini ertelemek için yapılabilecek maksimum öteleme süresi de Resmi Gazete’deki ilan ile ortaya çıktı. Peki KYK kredi faizleri silindi mi? KYK kredi borcu kaç yıl ertelenebilir? Torba yasa geçti mi? İşte, detaylar…
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10 Kas 2022 - 09:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.