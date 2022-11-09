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09 Kas 2022 - 22:41

ÖTV indirimi gelecek mi? Engelli ÖTV indirimi şartları neler? ÖTV muafiyetli araçlar hangileri? Sadece O Grup İçin Geçerli… Kasım Ayına Özel!

Son zamanlarda hem vatandaşların hem de sektörün beklediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kapsamında sıcak gelişmeler yaşandı. Hükümet cephesinden gelen ÖTV indirimi sinyalleri, halihazırda ÖTV indiriminden yararlanan engelli bireylerin hangi şartlar altında bu indirimden yararlanabileceğini vatandaşlara merak ettirmeye başladı. İşte ÖTV ile ilgili son gelişmeler...