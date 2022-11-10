Araç Sahipleri Diken Üstünde! LPG, Motorin ve Benzin Fiyatlarında Son Durum Tir Tir Titretti! 9 Kasım Akaryakıt Fiyatları Gözleri Yuvalarından Çıkardı!

Bir yukarı bir aşağı yönlü hareket eden brent tipi petrol ile aynı seyirde dalgalanan dolar/TL kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları ,bir süredir indirim yerine zam alır hale geldi Kasım ayına arka arkaya aldığı iki zam ile giren benzini, zam alan LPG takip ederken; motorin fiyatlarında bu ay henüz bir değişiklik yaşanmadı. 4 Aralık tarihinde yapılacak OPEC+ toplantısının öncesinde hareketlenen sektörden ise, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni sinyaller geldi! Peki, akaryakıt fiyatları zamlanacak mı? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…