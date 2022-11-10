Araç Sahipleri Diken Üstünde! LPG, Motorin ve Benzin Fiyatlarında Son Durum Tir Tir Titretti! 9 Kasım Akaryakıt Fiyatları Gözleri Yuvalarından Çıkardı!
Bir yukarı bir aşağı yönlü hareket eden brent tipi petrol ile aynı seyirde dalgalanan dolar/TL kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları ,bir süredir indirim yerine zam alır hale geldi Kasım ayına arka arkaya aldığı iki zam ile giren benzini, zam alan LPG takip ederken; motorin fiyatlarında bu ay henüz bir değişiklik yaşanmadı. İşte gerçekleşecek olan son durumla ilgili detaylar...
Bir yukarı bir aşağı yönlü hareket eden brent tipi petrol ile aynı seyirde dalgalanan dolar/TL kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları ,bir süredir indirim yerine zam alır hale geldi Kasım ayına arka arkaya aldığı iki zam ile giren benzini, zam alan LPG takip ederken; motorin fiyatlarında bu ay henüz bir değişiklik yaşanmadı. 4 Aralık tarihinde yapılacak OPEC+ toplantısının öncesinde hareketlenen sektörden ise, akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni sinyaller geldi! Peki, akaryakıt fiyatları zamlanacak mı? Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Güncel benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
10 Kas 2022 - 09:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.