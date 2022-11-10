- 10 Kas 2022 - 09:05

Ev Sahiplerine Kahreden Haber Geldi! Eğer Evinizde Kiracınız Varsa Dikkat! Bu İşten Çok Zararlı Çıkacaksınız! Durum İçler Acısı…

Emlak sektörünün yeni sorunu haline gelen kiraya verilen mülkün habersiz bir şekilde kiraya verilmesi olarak tanımlanan ve alt kiralama olarak isimlendirilen bir nevi dolandırıcılık taktiği, son zamanlarda artmaya başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu hem kiracıları hem de ev sahiplerini kira sözleşmesi huşunda uyardı. İşte detaylar...

Emlak sektörünün yeni sorunu haline gelen kiraya verilen mülkün habersiz bir şekilde kiraya verilmesi olarak tanımlanan ve alt kiralama olarak isimlendirilen bir nevi dolandırıcılık taktiği, son zamanlarda artmaya başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu hem kiracıları hem de ev sahiplerini kira sözleşmesi huşunda uyardı. Peki, emlak sektöründe neler oluyor? Alt kiralama nedir? Alt kiralamanın cezası var mı? İşte, detaylar...

10 Kas 2022 - 09:05 - Gündem

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