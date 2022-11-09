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09 Kas 2022 - 16:49

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Asıl Mesleğiyle Şok Etti! Herkes Onu Oyuncu Sanıyordu Ama Yaptığı İşle Alakası Bile Yok! Sosyal Medya Sallanıyor…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, asıl mesleğiyle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Herkes onu oyuncu olarak tanıyordu ama yaptığı işle oyunculuğun alakasının bile olmadığı görülmüş oldu. Sosyal medyayı bir kez daha sallayan Ela Yörüklü, sevenlerini şaşırttı.