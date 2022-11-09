Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Asıl Mesleğiyle Şok Etti! Herkes Onu Oyuncu Sanıyordu Ama Yaptığı İşle Alakası Bile Yok! Sosyal Medya Sallanıyor…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, asıl mesleğiyle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Herkes onu oyuncu olarak tanıyordu ama yaptığı işle oyunculuğun alakasının bile olmadığı görülmüş oldu. Sosyal medyayı bir kez daha sallayan Ela Yörüklü, sevenlerini şaşırttı.
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyunların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden bu sezon ayrılan Ela Yörüklü, şok etkisi yaratmıştı. Sevenlerini derinden sarsan Ela Yörüklü’nün diziden neden ayrıldığı büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda gerçek mesleğine döndüğü için diziden ayrıldığı belli oldu! Peki, güzeller güzeli isim Ela Yörüklü’nün asıl mesleği ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.