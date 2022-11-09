- 09 Kas 2022 - 16:49 G: 09 Kas 2022 - 17:02

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Asıl Mesleğiyle Şok Etti! Herkes Onu Oyuncu Sanıyordu Ama Yaptığı İşle Alakası Bile Yok! Sosyal Medya Sallanıyor…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi karakterine hayat veren Ela Yörüklü, asıl mesleğiyle herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Herkes onu oyuncu olarak tanıyordu ama yaptığı işle oyunculuğun alakasının bile olmadığı görülmüş oldu. Sosyal medyayı bir kez daha sallayan Ela Yörüklü, sevenlerini şaşırttı.

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyunların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinden bu sezon ayrılan Ela Yörüklü, şok etkisi yaratmıştı. Sevenlerini derinden sarsan Ela Yörüklü’nün diziden neden ayrıldığı büyük bir merak konusu olmuştu ki, sonunda gerçek mesleğine döndüğü için diziden ayrıldığı belli oldu! Peki, güzeller güzeli isim Ela Yörüklü’nün asıl mesleği ne?

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09 Kas 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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